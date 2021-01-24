نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري: غرفة مركزية للإنذار المبكر للسيول تضمن 265 مسؤولا بقيادة رئيس الوزراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، أنه تم وضع خطة عاجلة لمواجهة أخطار السيول، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ مشروعات بقيمة 10 مليارات جنيه منذ 2016 حتي الآن.

وأضاف "عبد العاطي" أنه تم عمل غرفة مركزية للإنذار المبكر بالسيول، تضم 265 مسؤول وقيادي على مستوى الدولة بقيادة رئيس مجلس الوزراء ومسئولين من مختلف المحافظات والوزارات، لرصد السيول قبل وقوعها، موضحًا أنه يتم عمل إنذار مبكر قبل الحدث بثلاث أيام، مثلما حدث في نوه التنين العام الماضي.

وأوضح عبد العاطي، أن الوزارة قامت كذلك بتأهيل مخرات السيول، حيث تم تنفيذ 1500 عمل صناعي، منها 79 سد حصاد أمطار، و169 بحيرة صناعية، و590 خزان ارضي، وغيرها للحماية من أخطار السيول وحصاد كميات الأمطار التي تسقط لحماية المدن والمنشآت المعرضة والتجمعات لإخطار السيول.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 128 محطة خلط مياه المصارف الزراعية بتكلفة 450 مليون جنيه، لتوفير مليار متر مياه لحل مشكل قلة المياه في نهايات الترع المتعبة والتي يصل طولها إلى 7 الأف كيلو متر، قائلًا: تم تأهيل محطات رفع حيث تم إنشاء وتأهيل محطات رفع بقيمة 3.7 مليار جنيه.

وفي مجالي حماية الشواطئ، أوضح وزير الري، أن مشروعات حماية الشواطئ في شمال الدلتا حمت منشآت بقيمة 100 مليار جنيه كان يمكن أن تتعرض للخطر، حيث تم تنفيذ مشروعات في رشيد والبرلس بلطيم وبعض سواحل البحر المتوسط والبحر الأحمر.