نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن: انخفاض نسبة الفقر من 32.5% إلى 29.7% رغم كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، علي أهمية التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية وأيضا العمل توفير فرص عمل لكن من هو قادر بجانب أيضا توفير الدعم للتدريب وتنمية المهارات، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تنمية المناطق الأكثر احتياجا بالتعاون مع الجهات الشريكة.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، وثيقة مشروع "تشغيل الشباب في مصر. التمكين الاقتصادي" في إطار برنامج فرصة بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية بهدف توفير فرص عمل لأبناء الأسر الأولى بالرعاية وكذلك المستفيدين من تكافل وكرامة، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وأيمن عبد الموجود مساعد الوزيرة لشؤون المجتمع المدني وممثلي منظمة العمل الدولية.

وأضافت الوزيرة أنه رغم جائحة كورونا إلا أن الحكومة أنجزت بشكل كبير في تحسين مؤشرات التنمية الاقتصادية وأيضا انخفاض نسبة الفقر من 32.5% إلى 29.7% وأنه يتم العمل على حاليا على إعلاء قيمة الإنتاج ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة وإيجاد بيئة عمل مناسبة للاستثمار قائلة:" نؤمن بأن مصر بها فرص كبيرة متاحة"، لافتا إلى دعم العمالة غير المنتظمة وأيضا العمل على التمكين الاقتصادي في كافة البرامج القومية مثل تنظيم الاسرة وحياة كريمة ".