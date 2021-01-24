نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مع بدء التطعيم.. تعرف على لقاحات فيروس كورونا بمصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن أن 110 أشخاص من الأطقم الطبية بمستشفى أبو خليفة للعزل بالإسماعيلية، سيحصلون على لقاح كورونا الصيني اليوم.

وحرصت مصر على الحصول علي لقاحات مختلفة ومتطورة من لقاحات فيروس كورونا، لنجاح التجربة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية كافة التفاصيل عن لقاحات فيروس كورونا بمصر:

لقاح عن طريق رذاذ الأنف:

وأعلن الدكتور محمد رحيم باحث بكلية الطب وعلوم الحياة بجامعة لانكسترا بإنجلترا، وأحد أعضاء فريق الجامعة الذي نجح في تطوير لقاح جديد لفيروس كورونا عن طريق رذاذ الأنف، أن التجارب على الحيوانات نجحت.

واكد "رحيم" أن للقاح سيصل إلى الجهاز التنفسي بشكل أسرع لوقاية الجسم من العدوى، كما أنه يمنع الفيروس من الخروج من الجهاز التنفسي إذا كان فعالا.

وتتراوح تكلفته فإن تكلفة البيضة التي تتكون من 3 أو 4 جرعات تتراوح ما بين 15 جنيه و17 جنيه مصري.

وأشار إلى أن تم إجراء التجارب عليه في أمريكا وإنجلترا باستخدام جرعتين المدة الزمنية بينهما جرعتين عن طريق الأنف ولم يخرج الفيروس من الجهاز التنفسي بشكل كامل، وحتى إذا أصيب الإنسان بالعدوى فإنه لن يتمكن من نقلها إلى آخرين غير محصنين.

لقاح من جرعه واحدة:

وقال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه يتم التفكير في اللقاحات المتوفرة حاليا واللقاحات التي يتم إجراء عليها دراسات وهناك لقاحات غير نشطة ولقاحات محملة على فيروس آخر وهناك لقاحات وراثية ومصر تفضل اللقاحات غير النشطة والمحملة على فيروس أخر".

ولفت حسام حسني: "هناك لقاح مازال تحت الدراسة من جرعة واحدة وشارفت التجارب على الانتهاء ونتابع التجارب الخاصة بهذا اللقاح للتأكد من أمانة وفعاليته".

لقاح سينوفارم الصيني:

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أنه تم اختيار طبيب وممرض للتطعيم بلقاح كورونا الصيني، مؤكدة أن مصر سجلت لقاح سينوفارم الصيني وجار تسجيل 3 لقاحات في هيئة الدواء المصرية، لافتة إلى أن هناك 5 فئات سيتم تطعيمها تدريجيا وهم الطواقم الطبية في العزل ثم الفرز ثم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأشخاص العاديين

لقاح استرازينيكا:

فينا قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن هناك جرعة من لقاح سينوفارم ستأتي أخر الأسبوع الحالي وتعاقدنا علي 20 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا والدفعة الأولى ستصل آخر هذا الأسبوع وسيكون هناك دفعات متتالية لكافة اللقاحات ونحن حريصين على استدامة وصول الشحنات".

