نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري لـ النواب: إثيوبيا تراجعت عن معظم محاور مسار واشنطن بشأن سد النهضة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، حضور وزير الري والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطي، وذلك لعرض ما تم تنفيذه من برنامج وزارته أمام البرلمان.

وأكد الدكتور محمد عبد العاطي، أن موضوع سد النهضة الإثيوبي هو ملف الدولة المصرية، وأن وزارة الري معنية بالمسائل الفنية ووزارة الخارجية بالشق القانوني والسياسي.

واستعرض وزير الموارد المائية، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، المسارات التفاوضية التي خاضتها مصر، وبدأ بمسار واشنطن، مشيرًا إلى أنه تم التوصل لاتفاق متوازن بمشاركة وزير الخزانة الأمريكي وتمت المناقشات لملء وتشغيل سد النهضة.

وأوضح أنه تم بلورة مسودة اتفاق ولكن إثيوبيا أعلنت انسحابها من مسودة الاتفاق في حين أن مصر وقعت بالأحرف الأولى على هذه المسودة لما كانت تضمنه من شروط عادلة.

وأشار وزير الري إلى دعوة الدكتور عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان لمصر، واستجابة القاهرة للدعوة وعقد العديد من اجتماعات وتراجعت إثيوبيا عن معظم محاور مسار واشنطن.

وعن مسار الاتحاد الإفريقي عُقدت خمس اجتماعات سداسية، إلا أن الخلاف لازال مستمرًا مع الطرف الإثيوبي.

وفي سياق منفصل، كان قد ألقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أول بيان حكومي في الفصل التشريعي الجديد أمام مجلس النواب، في الجلسة العامة، الأسبوع الماضي، متضمنًا عرض نتائج تنفيذ برنامج "مصر تنطلق"، والذى عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذى يتضمن خطة عمل لمدة ٦ سنوات من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.

