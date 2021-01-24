صور.. وزيرة الصحة: الأطقم الطبية كتبت تاريخا جديدا للطب فى ظل مواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - ورافقت الوزيرة، أول طبيب وأول ممرض مصرى يحصلان على جرعة لقاح فيروس كورونا، واستمعت إلى شرح لآلية تلقى اللقاح بداية من تسجيل البيانات ومواعيد الجرعات الثانية وطريقة التواصل مع متلقى اللقاح، كما شهدت مرحلة ما قبل التطعيم من قياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقى.

وتقدمت الوزيرة، لهما بالشكر ولجميع العاملين بمستشفى أبوخليفة للعزل، الذين استطاعوا بمجهوداتهم التصدى لتلك الجائحة، مؤكدة أن الأطقم الطبية كتبت تاريخًا جديدًا للطب فى ظل مواجهة وباء عالمى.

وخلال مؤتمر صحفى عقدته الوزيرة داخل المستشفى، أكدت فخرها بالعاملين بمستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية، حيث كانت ثانى المستشفيات التى تستقبل حالات مصابى فيروس كورونا بعد مستشفى النجيلة بمحافظة مطروح، لافتة إلى أن مصر من الدول التى شاركت فى الأبحاث الإكلينيكية فى مرحلتها الثالثة لتطوير لقاحات فيروس كورونا، مضيفة أنها شرُفت بمشاركتها ضمن مجموعة من المواطنين فى تلك التجارب أثناء إجرائها فى مصر.

وأضافت الوزيرة، أنه تم تسجيل لقاح "سينوفارم" الصينى فى مصر من قبل هيئة الدواء المصرية وحصل على موافقة الطوارئ المصرية قبل إتاحته، مشيرة إلى أنه جارى تسجيل 3 لقاحات أخرى، بالإضافة إلى استكمال استقبال شحنات لقاح سينوفارم الصينى، مؤكدة أن حماية الأطقم الطبية من أولويات الدولة المصرية، حيث إنه تماشيًا مع دول العالم، سيتم إتاحة اللقاح بالمجان لجميع الأطباء بداية من المعالجين لمصابى فيروس كورونا وحتى جميع الأطباء تباعًا، وذلك من العاملين بمستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة، ثم يليهم كبار السن من أصحاب الأمراض المزمنة والأمراض المناعية.

وأشارت الوزيرة إلى أن لقاح سينوفارم الصينى أثبت فاعلية فى التجارب الإكلينيكية تصل إلى 89% فى إنتاج أجسام مضادة، و99% حماية من الإصابة، و100% حماية من ظهور الأعراض العنيفة والحرجة، لافتة إلى أن تلك اللقاحات تمت تجربتها على مواطنين فوق سن 18 عامًا، مؤكدة أنه فى حال إقرارها للأطفال والسيدات الحوامل سيتم إتاحتها.

ووجهت الوزيرة الشكر لجميع الفرق الطبية العاملة بمستشفيات العزل، قائلة لهم: "بأيديكم أعطيتم الثقة للمواطنين والعالم كله عن المنظومة الصحية فى مصر لجهودكم فى مواجهة الفيروس"، مؤكدة أن مصر تحترم وتثق فى دور الأطقم الطبية، معربة عن فخرها بالعمل معهم خلال مواجهة تلك الجائحة، كما أعربت عن تقديرها لتضحيات الأطقم الطبية ممن فقدوا أرواحهم لمواجهة ذلك الوباء العالمى، كما دعت المواطنين لعدم التراخى فى الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، واستمرار الالتزام بارتداء الكمامات، وذلك للحفاظ على مكتسبات مصر وجهودها فى مواجهة فيروس كورونا.

وأكدت أن مصر أول دولة تبدأ حملة التطعيم بلقاحات فيروس كورونا المستجد بإفريقيا كما أنها كانت أول دولة تحصل على اللقاح فى القارة، مشيرة إلى أن قرار البدء فى التلقيح اعتمد على ضمان استئناف توريد مزيد من الدفعات للقاحات، مشيرة إلى أن جميع الأطقم الطبية تتلقى اللقاحات من خلال المستشفيات العاملين بها، على أن تكون الأولوية للأطقم الطبية بمستشفيات العزل، والصدر، والحميات، ثم الأطقم الطبية من العاملين بمختلف المستشفيات تباعًا، مؤكدة أنه تم حصر جميع الأطقم الطبية بجميع المستشفيات لتلقى اللقاحات تباعًا بالمجان وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، موضحة أن المواطنين يتم تسجيلهم على الموقع الإلكترونى أو من خلال أقرب مستشفى لهم، وسيتلقون اللقاح من خلال 27 مركزًا على مستوى الجمهورية، تم تجهيزها على أعلى مستوى ورفع كفاءتها بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.

كما لفتت إلى الربط المميكن بين المنظومة الإلكترونية لتلقى اللقاحات وبرنامج تكافل وكرامة للوقوف على الظروف الاجتماعية والقدرة المالية للمواطنين لتلقيهم اللقاح بالمجان ضمن الفئات الأكثر احتياجًا، وكذلك ربط المنظومة بنفقة الدولة والتأمين الصحى لتحديد أولوية التطعيم من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، وسيتم الإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة عن فتح عملية التسجيل على الموقع الإلكترونى، ‏موضحة ‏أن صندوق تحيا مصر هو الذراع التمويلية لتوفير اللقاحات بشكل عادل للفئات الأكثر احتياجًا ضمن برامج الحماية الاجتماعية، كما أكدت أنه لا يوجد حد مالى لتوفير اللقاحات وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأشارت الوزيرة، إلى أنه لا يتم تسجيل أى لقاحات فى مصر إلا بعد التأكد من فاعليتها ومنحها موافقة استخدام طوارئ، وذلك من خلال هيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة واللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، كما يتم إجراء 4 أنواع من التحاليل للقاحات التى يتم الحصول عليها بهيئة الدواء المصرية للتأكد من مأمونيتها، مضيفة أنه سيتم البدء فى إرسال اللقاحات اليوم لجميع مستشفيات العزل، الحميات، الصدر بجميع أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن وزارة الصحة والسكان تمتلك سلسلة تبريد تسمح بتخزين 140 مليون جرعة من اللقاحات.

وقالت إن مصر تتعاون مع شركات عالمية صينية وإنجليزية، وروسية، للحصول على اللقاحات، فضلاً عن التعاون لتوفير اللقاحات من خلال مبادرة "كوفاكس"، مشيرة إلى أن مصر استقبلت خطابات رسمية من رئيس التحالف الدولى للأمصال واللقاحات "GAVI"، بأن أغلبية الأطقم الطبية ستتلقى جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد خلال الربع الأول من العام الجارى 2021.