عاجل.. السيسى يتابع المخطط التنفيذى لتطوير 1500 قرية وتوابعها

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة المخطط التنفيذى لتطوير 1500 قرية وتوابعها كمرحلة أولى من المشروع القومى لتطوير الريف المصرى. ووجه الرئيس، بتنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصرى فى إطار شامل ومتكامل التفاصيل وبالتناغم بين الأجهزة الحكومية المعنية، لتحقيق جدارة الأداء وسرعة الإنجاز وحوكمة جميع أركان المشروع، بهدف التغيير الجذرى لحال وواقع قرى الريف وتوابعها من عزب وكفور ونجوع من جميع جوانب البنية الأساسية والخدمات، والنواحى المعيشية والاجتماعية والصحية. وشهد الاجتماع استعراض تفاصيل الخطوات التنفيذية للمرحلة الأولى للمشروع برفع كفاءة 1500 قرية موزعة على مستوى الجمهورية، من خلال النهوض بجميع مكونات البنية الأساسية من مياه وكهرباء وغاز وصرف صحى وتبطين الترع ورصف الطرق وغيرها، إلى جانب المحور الخدمى الذى سيشمل الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية، مع توضيح دور ومسؤولية الأجهزة الحكومية المعنية المشتركة فى تنفيذ هذا المشروع، والإطار الزمنى التنفيذى المحدد. وأضاف المتحدث الرسمى، أن الاجتماع شهد كذلك عرض التطورات المتعلقة برفع كفاءة شبكات الرى ومحطات معالجة مياه الصرف الزراعى على مستوى الجمهورية لتعزيز الجهود الحالية للدولة للتوسع فى استصلاح الأراضى الزراعية، خصوصًا بمصرف بحر البقر، إلى جانب الاستفادة من مياه المصارف الرئيسية فى السويس لاستزراع أراض جديدة شرق وغرب قناة السويس.

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