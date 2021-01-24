عاجل .. السيسى يوجه بتطوير البنية الأساسية الكهربائية بقرى الريف المصرى

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لمتابعة مخطط تطوير البنية الأساسية للكهرباء فى إطار المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى، حسبما صرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى.





ووجه الرئيس فى هذا الإطار بتطوير البنية الأساسية الكهربائية فى قرى الريف المصرى وتوابعها على أعلى مستوى، نظراً لأهمية مكون الطاقة الكهربائية فى عملية التطوير المنشودة وارتباطها بالارتقاء بالخدمات المختلفة، مع الاعتماد على الصناعات الوطنية عالية الجودة لتحقيق التحديث الشامل. كما اطلع الرئيس على مستجدات عدد من مشروعات قطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية، بما فيها مشروعات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصةً الرياح والطاقة الشمسية، وذلك بالشراكة مع الخبرات الأجنبية المتخصصة وكذلك من القطاع الخاص، فضلاً عن الجهود القائمة لتحديث وتطوير شبكة الكهرباء الوطنية بكافة مكونات بنيتها الأساسية، بما فى ذلك تحويل خطوط الضغط العالى الكهربائية إلى خطوط أرضية فى عدة مناطق على مستوى الجمهورية، بما يضمن نقل الطاقة الكهربائية على نحو آمن وبأقل قدر من الفاقد وأعلى درجة من الجودة.

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