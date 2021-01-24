مدبولى يستعرض الإصدار الجديد لمركز معلومات مجلس الوزراء «آفاق مستقبلية»

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الإصدار الجديد "آفاق مستقبلية" أحدث إصدارات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الدورية، التى تلقى الضوء على عدد من التوقعات البارزة فى كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.





وأكد أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء، القائم بأعمال رئيس المركز، أن "آفاق مستقبلية" الإصدار الأكبر فى تاريخ المركز من حيث الحجم والتنوع والثقل الأكاديمى والعلمى، ويحظى عددها الأول، بمقالات وأبحاث لخبراء مرموقين، مثل الدكتور على الدين هلال، والدكتور عبدالمنعم سعيد، والدكتور ماجد عثمان، والدكتور محمود محيى الدين، والدكتور أحمد فكرى عبدالوهاب، والدكتور فخرى الفقى، والدكتور عوض تاج الدين، والسفير محمد توفيق، والدكتور محمد كمال، والدكتور أحمد زايد، كما يشارك فى تحرير الإصدارة باحثون بالمركز.

وأضاف الجوهرى أن "آفاق مستقبلية" تأتى ضمن الإصدارات السنوية التى تستهدف استشراف الاتجاهات الرئيسية والمتوقعة فى المجالات كافة، وذلك على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية خلال عام 2021.

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء بالجهد المبذول فى حشد هذا الكم من الرؤى والتوقعات بشأن المستقبل فى مختلف المجالات، لافتأً إلى أن التنبؤ المبنى على محددات العلم، وتقدير المواقف، هما أحد الأسلحة المهمة التى تواجه بها الدول الكبرى التحديات، مؤكداً أن مصر تسعى دوماً للأخذ بأسباب العلم فى خطوات النمو والتنمية.

يذكر أن إصدار "آفاق مستقبلية" فى عددها الأول تناول العديد من المحاور البارزة التى تتضمن الاتجاهات الاقتصادية، والقضايا العالمية، ونظرة لمستقبل العالم والإقليم، ومسارات مصر فى المستقبل، والتحولات التكنولوجية.

كما أفردت مقالات لقضايا شديدة الخصوصية فى هذا التوقيت، أبرزها القضية السكانية فى ظل نظر الدولة الدائم إليها باعتبارها التحدى الأهم الذى يواجه ويبطئ جهود التنمية والتقدم، فضلاً عن التحدى الصحى وموقف اللقاحات فى ضوء ظروف جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى آفاق العلاقات المصرية الأمريكية فى عام 2021 فى ظل الإدارة الجديدة.