وزير الموارد المائية : قانون الرى حجر زاوية لمواجهة الكثير من التحديات

جدة - نرمين السيد - وجه النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، سؤالًا للدكتور محمد عبدالعاطى وزير الرى خلال الجلسة العامة للمجلس: "هل هناك آلية لتطهير الترع؟"، مطالبا بحل مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية فى واحة سيوة لأنها تحولت إلى مشكلة مزمنة.





جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفى جبالى، والتى شهدت تعقيب النواب على بيان الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى، بشأن أداء وزارته خلال العامين الماضيين، وأشار رئيس لجنة الزراعة، إلى أن تجربة القمح المبرد ليس لدينا أى معلومات عن مدى نجاحها، مطالبا بتغطية المصارف داخل الكتل السكنية.

من جانبه، قال عبدالعاطى إن "مشروع قانون الموارد المائية يعد بمثابة حجر الزاوية فى مواجهة كثير من التحديات التى تواجه الوزارة، ولم يتسنٍ للمجلس فى فصله التشريعى الثانى من إقراره، ونرجو من المجلس الحالى مناقشته".

ونوه الوزير إلى أن وزارته قامت فى مجال التوعية بالمياه والترشيد للإنفاق بأكثر من 500 ندوية للتوعية والتثقيف، كما تم تدريب أكثر من 150 ألف متدرب، فيما يتم التنسيق مع الأزهر والكنيسة وبعض الوزرات المعنية فى هذا المجال مثل وزارة الثقافة وغيرها من أجل التوعية بملف المياه، وأوضح أنه تم إنتاج أفلام للتوعية من بينها 54 فيلما وثائقيًا مترجم بـ 3 لغات "عربى وإنجليزى وفرنساوى" إلى بعض الدول الإفريقية.

واستعرض الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى والموارد المائية، برنامج حماية الشواطئ، مشيرا إلى أنه تمت أعمال لحماية شواطئ فى شمال الدلتا، والتى قامت بحماية منشآت قيمتها 100 مليار جنية بخلاف أرواح الناس وممتلكاتهم ولولا برنامج الحماية لحدثت كارثة فى الأرواح والممتلكات.

وذكر أنه تم خلال الأربع سنوات الأخيرة حماية شواطئ بطول 48 كيلو وبتكلفة 2 مليار و600 ألف جنيه، فى حين أنه من عام 1980، وحتى 2014 تم عمل 118 كيلو فقط، وأضاف أنه تم تعظيم النيل من خلال برنامج "ممشى أهل مصر" للمحافظات التى تقع على النيل، كما تم تطوير حدائق القناطر الخيرية وفتحها للجمهور، وتقنين أوضاع الشركات التى تصرف على نهر النيل ومحاسبة المخالفة منها، كما شنت الوزارة العديد من حملات الإزالة على النهر والترع والمصارف بلغت 280 ألف إزالة.

يشار إلى أن مشروع القانون الجديد يهدف لتحقيق استراتيجية مصر المائية 2017- 2037، ومنح الحكومة الصلاحيات الكاملة بإزالة كل ما يقع على النيل من تعديات، فضلا عن تغليظ عقوبات التعدى على نهر النيل، وإلزام الدولة بحماية البحار والبحيرات والمحميات الطبيعية.

وكان وزير الرى والموارد المائية، طالب مجلس النواب، بدعم الوزارة فى مواجهة التحديات التى تواجهها من خلال إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الموارد المائية والرى الجديد.