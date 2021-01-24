عضو بالشيوخ : الشعب يُقدر تضحيات الشرطة فى محاربة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - تقدم النائب محمد الرشيدى، عضو مجلس الشيوخ، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وأفراد ورجال الشرطة البواسل، بمناسبة عيد الشرطة الـ 69، مؤكدا على الدور الوطنى لرجال الشرطة فى حماية الوطن.





وقال الرشيدى إن 25 يناير 1952 يظل يومًا للبطولة والفداء تحفظه مصر فى ذاكرتها الوطنية، للذين قدموا ومازالوا يقدمون مع قواتنا المسلحة الباسلة أرواحهم الطاهرة فداءً للوطن للحفاظ على أمنه وسلامته. وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بدور الشرطة المصرية فى محاربة الإرهاب والتصدى لمحاولات زعزعة استقرار الوطن، مؤكدا أنهم العين الساهرة على حماية الجبهة الداخلية المصرية. وأكد الرشيدى أن مصر لن تنسى شهداءها من رجال الشرطة والجيش الذين ضحوا بدمائهم الذكية وأرواحهم الطاهرة فداء لهذا الوطن، مضيفا أن الشعب المصرى العظيم يُقدر هذه التضحيات والبطولات.

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