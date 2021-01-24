أول طبيب مصرى يتلقى لقاح كورونا: الدولة قدمت فرصة عظيمة لحمايتنا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عبدالمنعم سليم، متدرب عناية مركزة بالزمالة المصرية، وأول طبيب مصرى يتلقى الجرعة الأولى من لقاح "سينوفارم" الصينى، بمستشفى عزل أبوخليفة، إنه تم إخطاره منذ 10 أيام لتلقى اللقاح وفقا لرغبته.





وأضاف سليم، فى تصريح له، على هامش تلقيه اللقاح، أنه تم التنسيق معه وتحديد موعد حصوله على اللقاح، كما دعا زملاءه من الأطباء لتلقى اللقاح، مؤكدا أنه آمن ودوره كبير فى حماية الأطقم الطبية من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الدولة قدمت فرصة عظيمة لهم لحمايتهم فى ظل الظروف الراهنة التى يمر بها العالم أجمع، موضحا أن أغلب زملائه فى المستشفى وافقوا على تلقى اللقاح. ومن جانبه قال أحمد زايد، أخصائى تمريض بمستشفى عزل أبوخليفة بالإسماعيلية، وأول ممرض يحصل على اللقاح، إنه لم يتخوف من تلقى اللقاح حيث إنه مثبت ومعتمد من هيئة الدواء المصرية، موضحاً أن حالته الصحية جيدة مشجعاً زملاءه على تلقى اللقاح لحماية أنفسهم.

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