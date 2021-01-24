نقيب المحامين يصدر قرارا بتحديد آليات تنفيذ برنامج (فارس) لتأهيل الشباب لمجالات العمل

أصدر نقيب المحامين، رجائي عطية، قرارًا اليوم بشأن وضع آليات تنفيذ برنامج (فارس) لتأهيل شباب المحامين لمجالات العمل.

وجاء نص القرار كالتالى :- بعد الاطلاع على قانون المحاماة وعلى مقترح مشروع (فارس) الثقافي لتأهيل شباب المحامين لمجالات العمل.

وإيمانًا منا بأهمية العلم و التدريب لشباب المحامين، والذين هم أمل المحاماة، و ضرورة تأسيس كوادر شبابية قانونية قادرة علي مواكبة مجالات العمل وبيئته التنافسية دائمة التطور، سيما وقد لمس الجميع ما تعرضت له المحاماة عبر أكثر من نصف قرن من خطوب و مِحن أخذتها بعيدًا عن قيمها وآدابها، ناهيك عن تعثر تأهيل شباب المحامين، الأمر الذي يستوجب إعدادهم علميًا وتأهيلهم ثقافيًا و مهنيًا ليخوضوا بحور المحاماة مزودين بالعلم والمعارف وفنون التطبيق و التقاليد التي تجعلهم أهلًا لحمل أمانة رسالة المحاماة.

تقرر الاتى :-

أولًا: الموافقة على تنفيذ برنامج (فارس) لتأهيل شباب المحامين لمجالات العمل.

ثانيًا: اسناد تنفيذ البرنامج التدريبي إلى الأستاذ/ يوسف جمال نور الدين المحامي، و من معه من فريق عمل من الأساتذة المحامين المتطوعين لتنفيذ البرنامج التدريبي، والمتجردين من كل شيء إلا حب المحاماة و خدمة شبابها.

ثالثًا: يتم توفير جميع المستلزمات اللوجستية لتحقيق أهداف البرنامج التدريبي، علي سبيل المثال (المطبوعات الإعلانية للبرنامج – الشهادات التي سيتم توزيعها في ختام كل دورة تدريبية – المطبوعات الورقية ……….. إلى آخره)، و تخصيص موظف من إدارة المشتريات بالنقابة يكون مسئولًا عن شراء تلك المستلزمات وفق نظام النقابة والتي يحددها السادة المحامون المسند إليهم تنفيذ البرنامج التدريبي المُنوه عنهم في البند السابق، ويقوم أحد القائمين بالمشروع بإرشاد موظف النقابة إلى المطلوب شراؤه.

رابعًا: يتم تخصيص قاعة بنادي المحامين النهري بالمعادي و تجهيزها بكافة المعدات اللازمة لإقامة محاضرات البرنامج بها، وتخصيص قاعات لذلك في أندية المحامين بالقاهرة وبالنقابات الفرعية التي تلقى فيها المحاضرات.

خامسًا: يتم تخصيص سيارات من النقابة للقيام بالزيارات الميدانية التي ستقام أثناء العملية التدريبية ولتحقيق أهدافها، علي أن تكون كل زيارة ميدانية بطلب مستقل مذكورًا به تفصيلات الزيارة كاملة من (خط السير – مدة الزيارة – تاريخها – مكانها) موقع عليه بالموافقة من الأمين العام.

سادسًا: يكلف المركز الإعلامي لنقابة المحامين بمعاونة السادة المحامين المسند إليهم تنفيذ البرنامج والمُنوه عنهم في البند (ثانيًا) بما لدى المركز من أدوات سواء موقع النقابة الإلكتروني، أو صفحات النقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، و ما لديه من فريق عمل في جميع التخصصات الفنية، وذلك لتحقيق أهداف البرنامج على أكمل وجه.