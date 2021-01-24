قرار جمهوري بالعفو عن المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢١ في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة ٢٥ يناير الموافقين ٢٥ يناير لعام ٢٠٢١. ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، الأحد.

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