نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القاهرة تفوز بانتساب 18 مدرسة جديدة لليونسكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور مراد محمودي، أمين المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة الالكسو، أثناء الاحتفال باليوم العربي للمسرح، بالموافقة واعتماد انتساب المدا رس المرشحة للالكسو وإصدار شهادات لها بذلك.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة في بيان صحفي اليوم الأحد، أنه تم ترشيح اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو والالكسو لعدد ٢٠ مدرسة على مستوى الجمهورية للانتساب للالكسو، نظرا لمشاركتهم فى اليونسكو والندوات والدورات التي تنظمها لخدمة العملية التعليمية.

ومن الجدير بالذكر، أن المنظمة العربية حددت ترشيح عدد 20مدرسة من كل دولة عربية، وقد فازت القاهرة بانتساب ١٨ مدرسة من ٢٠ مدرسة مرشحة من مصر، وتتبع المدارس ١٨ الفائزة إلى ١٢ إدارة تعليمية من إدارات تعليم القاهرة.

وتتنوع المدارس الفائزة ما بين مدارس رسمي عربي ولغات ومتميز وقوميات ومدارس خاصة ومدارس تعليم فني، وذلك من إجمالي عدد ٦٥ مدرسة من القاهرة منتسبة لليونسكو و متقدمة للانتساب لليونسكو المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة.

وقد تم الإعلان عن ذلك رسميا، أثناء حضور الندوة المنظمة من قبل الالكسو "أون لاين" للاحتفال باليوم العربي للمسرح، حيث شاركت القاهرة بعدد ١٠ أعمال مقدمة من ١٠ مدارس منتسبة، وتم قبول جميع الأعمال المقدمة، وعرضها على القناة الخاصة بالمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة الالكسو.