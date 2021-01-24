نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس البرلمان يحذف كلمتي " بيه وباشا" من مضبطة المجلس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر المستشار حنفى جبالي، رئيس مجلس النوب، حذف كلمتي "بيه وباشا" والتي وصف بهما النائب جمال عبيد، نائب السويس وكيلي المجلس.

جاء ذلك، عندما عقب النائب على بيان وزير الري الذي ألقاه اليوم أمام الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي قائلًا: "برلمان 2020 أمل وطموح الشعب المصري، وزاد الأمل بانتخاب المستشار الجليل لرئاسته وانتخاب محمد باشا أبوالعنين وأحمد سعد بيه وكيلين".

وكانت قد شهدت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، حضور وزير الري والموراد المائية الدكتور محمد عبدالعاطي، وذلك لعرض ما تم تنفيذه من برنامج وزارته أمام البرلمان.

جدير بالذكر، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، كان قد ألقي أول بيان حكومي في الفصل التشريعي الجديد أمام مجلس النواب، في الجلسة العامة، الأسبوع الماضي، متضمنًا عرض نتائج تنفيذ برنامج "مصر تنطلق"، والذى عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذى يتضمن خطة عمل لمدة ٦ سنوات من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.

