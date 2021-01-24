نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لدعم السياحة المصرية خلال بطولة اليد.. وفود السويد والنرويج والنمسا وشيلي تزور أهرامات الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم لجنة الاقامة والإعاشة ببطولة العالم لكرة اليد، رحلات يومية للدول المشاركة لزيارة أحد أهم المزارات السياحية في العالم ( أهرامات الجيزة ) والتي تلقي اهتمام وحرص كبير من كافة المشاركين في البطولة لزيارتها.

يأتى ذلك في اطار خطة اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 والتي تهدف لتوفير كافة وسائل الراحة وتلبية رغبات البعثات والوفود المشاركة في البطولة بما لايخل بالاجراءات الاحترازية الصحية للحفاظ علي سلامة جميع ضيوف الدولة المصرية وهو الهدف الرئيسي للبطولة هو الالتزام بالاجراءات الصحية.

وتقوم غدا السويد والنرويج والنمسا وشيلي بزيارة الاهرام لالتقاط الصور التذكارية لهم في عبق التاريخ.

وكان عدد من المنتخبات قد قاموا بزيارة الأهرامات والنقاط الصور التذكارية.. واكد أبطال العالم فى كرة اليد ان زيارة الأهرامات كان حلم لنا وتحقق على أرض الواقع.

وأكد الجميع أنهم سيقومون باطلاع ذويهم واصدقائهم بالذكريات الجميلة ومدي استمتاعهم بزيارة مصر وانهم سوف يكررون الزيارة مرة اخري مع عائلتهم.

