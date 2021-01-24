نائب بالشيوخ: الإخوان باعت نفسها للشيطان و"الكيان الثوري" إفلاس سياسي

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أحمد جودة - القاهرة - قال النائب سعيد ضيف الله، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن ما يسمى بالكيان الثوري الذي تحاول الجماعة الإخوانية الإرهابية تدشينه في الخارج بمثابة إفلاس سياسي.

وأضاف ضيف الله، في بيان، اليوم، أن هذه الجماعة انتهت من الوجود بشكل تام ولكن بعض عناصرها الهاربة إلى تركيا وغيرها تحاول أن تخلق لنفسها دور على الساحة الدولية والإقليمية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذه الجماعة دأبت على الكذب والنفاق وارتداء ثوب الوطنية والحرية للوصول إلى غايات قذرة وأهداف شخصية وهو ما عرفه العالم فيما بعد.

وأوضح النائب سعيد ضيف الله، أنه من وقت لآخر تحاول عناصر هذه الجماعة المعروفة والمفضوحة في كل مكان أن تخلق لنفسها أي مبرر للظهور على الساحة لخدمة أهداف النظام التركي الذي يحمل العداء لمصر وقيادتها السياسية.

وتابع عضو مجلس الشيوخ: "هذه العناصر تحاول إرضاء سيدها العثماني والذي يستخدمهم للهجوم على مصر ونشر الأكاذيب حولها، من أجل الحفاظ على تواجدهم في تركيا وحتى لا يتم ترحيلهم أو التنكيل بهم"، لافتا إلى أنهم عناصر باعت نفسها للشيطان.