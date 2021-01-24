نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. التضامن توضح حقيقة مايتداول على مواقع التواصل بشأن أشخاص يطلبون تحويلات مالية لهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفت وزارة التضامن الإجتماعي بقيادة نيفين القباج، أي صلة لها بما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من اتصال أشخاص يدعون إنتسابهم للوزارة بمواطنين ويطلبون منهم إجراء تحويلات مالية مقابل خدمات من الوزارة.

وتهيب الوزارة بالمواطنين توخي الحذر تجاه محاولات "النصب" باسمها لسرقة أموالهم تحت مسمى تحديث البيانات أو تسهيل الحصول على مساعدات.

وتوضح الوزارة أن أية إجراءات أو قرارات جديدة يتم إعلانها عبر بيانات رسمية على موقعها الرسمي وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.