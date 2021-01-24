عادل عياد: تحذيرات الرئيس بشأن الزيادة السكانية تُطالب تحركًا مجتمعيًا وحكوميًا مكثفًا

عادل عياد - أرشيفية
أشاد النائب عادل عياد، رئيس لجنه القوى العاملة بمجلس النواب، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خطوة الزيادة السكانية وتأثيرها على تحقيق معدلات التنمية، مؤكدًا أن تحذيرات الرئيس الدائمة من خطورة الزيادة السكانية تتُطالب تحركًا مجتمعيًا وحكوميًا مكثفًا لاحتواء الزيادة السكانية التي أصبحت غولاً يلتهم موارد الدولة.
عادل عياد: التصدى للزيادة السكانية سيوفر على الدولة مليارات الجنيهات
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بالنواب، خلال البيان الصادر له، إلى أن نجاح الدولة في تصدي لملف الزيادة السكانية سيوفر على الدولة مليارات الجنيهات في المستقبل، كما أنه يلقى بثماره على التنمية الاقتصادية وخطة الإصلاح الاقتصادي التي تقوم الدولة الآن بتنفيذها على أرض الواقع في شتى المجالات.
وأكد رئيس القوى العاملة بمجلس النواب، عادل عياد، أن هناك الكثير من الثقافات والعادات الخاطئة مثل كثرة الإنجاب والرغبة في إنجاب الذكور والإناث مهما كان عدد الأبناء، والزواج المبكر، مشيرًا إلى أن كل هذه العادات أدت إلى الزيادة السكانية، ولذلك لابد مواجهة هذه الملفات أولًا لأقتلاع أزمة الزيادة السكانية من جذورها.
هذا وكان رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، قد أصدر عددًا من مشاريع القوانيين إلى اللجان النوعية المتخصصة، حيث أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن فتح اعتماد، إضافي للموازنة العامة للدولة 2020 - 2021، إلى لجنة الخطة والموازنة، كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب محمد عطية الفيومي، وأكثر من 60 نائبًا آخرين بشأن إنشاء الهيئة العامة للتنمية التجارية، إلى لجنة مشتركة من لجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والدستورية والتشريعية.
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