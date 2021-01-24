يبدو أن حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي ليس في أفضل حالاته النفسية داخل القلعة الحمراء، في تلك الفترة بعد ما حدث معه، بالفيلم الوثائقي "سر التاسعة"، وعدم ظهوره به كما حدث مع باقي لاعبي الأهلي، في الفيلم الذي يوثق حصول الأهلي على بطولة دوري أبطال أفريقيا التاسعة في تاريخه. ونشر حمدي فتحي منشور لأحد مشجعي الأهلي عبر "الاستوري" الخاص به عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وتطرق هذا المنشور لكيفية عدم ظهور لاعب مثل حمدي فتحي في الفيلم، بالرغم من أنه كان من لاعبي النادي الأهلي الأساسيين خلال البطولة، وخاصةً بالنهائي الشهير أمام الزمالك وقال صاحب المنشور أنه تواصل مع حمدي فتحي، والذي أكد له أن حمدي قد قام بالتصوير بالفعل، ولكنه تم حذف الجزء الخاص به من الفيلم.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لتحيا مصر: "حمدي فتحي لم يصور بذلك الفيلم، لأنه اعتذر أكثر من مرة عن التوصير بحجة انشغاله". وتابع: "حمدي فتحي لم يكن يعلم الهدف من التصوير مثله مثل باقي لاعبي الأهلي، الذين كانوا يظنون أنها مجرد تصريحات للمركز الإعلامي بالنادي". وأكد المصدر لتحيا مصر أنه لم يكن يعلم بأمر الفيلم، سوى بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، وأن هناك أكثر من لاعب اعتذر عن التصوير لأسباب خاصة. شدد المصدر أيضا أن عدم ظهور كل اللاعبين جاء بسبب ضيق الوقت، حيث كان يجب أن يتم العمل على الفيلم ونشره قبل سفر الأهلي لكأس العالم للأندية بحلول نهاية شهر يناير الجاري. نشرت قناة النادي الأهلي فيلم وثائقي بعنوان "سر التاسعة"، مساء الجمعة الماضي، والذي سرد فيه مشوار النادي الأهلي خلال البطولة الأفريقية من الدور التمهيدي وحتى النهائي أمام الزمالك. وقُسم الفيلم إلى 6 فصول، واحتوى كل فصل على أحد أدوار البطولة الأفريقية. وحتى الدور النهائي. يذكر أن الأهلي يستعد للسفر إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة بفعاليات بطولة كأس العالم للأندية، والتي يبدأها بمواجهة الدحيل القطري في الدور ربع النهائي من البطولة يوم الرابع من فبراير المقبل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دوت الخليج يكشف سبب غضب حمدي فتحي من سر التاسعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.