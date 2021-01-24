موعد عرض أبلة فاهيتا 2021 في ثوبه الجديد.."تفاصيل"

ابلة فاهيتا- ارشيفية
موعد عرض أبلة فاهيتا 2021، يبحث العديد من الجمهور عن موعد عرض البرنامج الذي استطاع استقطاب عدد كبير من جمهور الوطن العربي في وقت قصير.
اتخذ برنامج ابلة فاهيتا اتجاه مختلف ليجعله متميزًا عن باقي برامج التوك شو، وذلك بسبب الدمية الشهير "فاهيتا" التي تقدم المحتوى بطريقتها الفكاهية الفريدة من نوعها.
موعد عرض أبلة فاهيتا 2021
يعرض برنامج أبلة فاهيتا من الدوبلكس يوم الخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مصر والساعة 12 مساء بتوقيت السعودية، والساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات، على أن تكون الإعادة يوم الجمعة في نفس التوقيت.
وكثيرا ما أثار برنامج أبلة فاهيتا حالة من الجدل الواسعة، نظرًا لما يتضمنه البرنامج من تلميحات يعتبرها البعض خارجه عن الآداب العامة والعادات والتقاليد المصرية.
برنامج أبلة فاهيتا
توقف برنامج أبلة فاهيتا لفترة طويلة قبل أن يعاود الظهور مرة أخرى على شاشة قناةON الفضائية قبل نهاية عام 2020.
يعتبر برنامج أبلة فاهيتا من أشهر البرامج في مصر والوطن العربي، حيث انفردت الدمية الشهيرة فاهيتا بالعديد من الشخصيات المختلفة التي لن يسبق لها الظهور على الشاشة، حيث كان آخرها زوج الفنانة ريهام عبد الغفور، ليتصدر الثنائي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ومحرك البحث الشهير "جوجل" فور إنتهاء الحلقة التي كشفت من خلالها الفنانة ريهام عبد الغفور عن تفاصيل كثيرة بشأن حياتها الشخصية والزوجية للمرة الأولى.
مسلسل أبلة فاهيتا
أعلنت شركة نتفليكس عن موعد طرح مسلسل أبلة فاهيتا، وذلك في النصف الأول من العام الجاري 2021، لافتة إلى أنه سيتم طرح المسلسل على 6 حلقات بأكثر من 20 لغة عبر 190 دولة حول العالم.
كما تدور أحداث المسلسل حول شخصية امرأة حقيقية وليست دمية تعمل راقصة بأحد الملاهي الليلية بشارع الهرم وهي التي تجسدها أبله فاهيتا.
الجدير بالذكر، أن المسلسل من تأليف أبلة فاهيتا مع مجموعة من الأشخاص وهم محمد الجمل، جورج عزمي، دينا ماهر، سارة مراد، ومحمود عزت وبطولة أولاد أبلة فاهيتا، باسم سمرة، ودنيا ماهر، وأسامة عبدالله و إخراج خالد مرعي.
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