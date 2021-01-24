مطالبات برلمانية لوزير الري بدعم الفلاح وإسقاط الديون بجلسة النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مطالب بدعم نظام الري بالتنقيط وتمويله، ودعم الفلاح من خلال إسقاط الديون فضلا عن تحمل نفقات المساقي، فضلا عن التساولات حول المدد الزمنية لتنفيذ خطة الحكومة في القطاع.

قال محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب: برغم المساعي لتغيير نظام الري بالاعتماد علي النظم الحديثه لكنها لم تؤتي بثمارها لاسيما مع اعتماد البعض علي المدرسة القديمة في الري، فماهي خطط تغيير الثقافه العامة في هذا الصدد حتي تلاقي النظم الجديدة قبول شعبي.

مجلس النواب واسقاط ديون الفلاح

ووجه النائب سؤالا عن خطة الحكومة لاحداث توازن ما بين زراعة السلع شرهه المياه، والمحافظة علي المياه وعما اذا كانت الافضليه باستيرادها أم الاستمرار في زراعتها لاسيما وإنها محاصيل استراتيجية.

مليون جنية رشوة ودلع وزير الري ..خواطر جديدة لكابتن رضا البلتاجي

وأشار محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، إلى أنه استمع لخطط الوزارة منذ 3 سنوات بل وأكثر من ذلك، لذا يبقي عنصر التنفيذ والتوقيتات الزمنية لتنفيذها، متسائلا عن موقف الحكومة من المياه الجوفية في مصر واضافة قدرات مائية لاسيما في ظل التحديات التي تواجه مصر.

وطالب بضرورة أن تتولي الدوله بنفسها زمام ملف الري بالتنقيط وتمويله، مع تأكيده علي أهمية دعم الفلاح بقوله : الوزارت بتعاقب الفلاح مش بتساعده.

فيما طالب النائب زكريا حسان، عضو مجلس النواب بمحافظة سوهاج، بتحمل الدولة نفقات المساقي لاسيما وأن الفلاح حاله لا يخفي عن أحد علي حد قوله.

وفي السياق ذاته دعا البرلماني، إلي ردم أحد الردم في ساقلته والتي وصفها بـ"ترعة الموت" لاسيما وأنها تشهد عدد من الحوادث.

وأشاد النائب محمد سيد كامل حسان، بمشروع التبطين ودعا إلي اسناد مهمةالاشراف الفني والهندسي للجامعات المصرية فيما يتعلق بمشروع التبطين، مع التغطية للترع والمصارف داخل الكتل السكنية خاصة وما تسببه من مشاكل صحية لاسيما وأن التبطين داخل هذه المناطق صعب.

وطالبت ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب، بإلغاء الديون المستحقة علي الفلاحين، لاسيما وأن مهنة الزراعة أوشكت علي الانقراض علي حد وصفها، نتيجة لعديد من التحديات التي يواجهها المزارعين والفلاحين والتي من بينها أيضا نقص المياه فضلا عن ارتفاع أسعار الأسمدة، بقولها " كفاية خراب للبيوت".

في المقابل أشادت المزلاوي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمنعقدة اليوم الأحد ، والتي شهدت إلقاء وزير الري والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطي، بيانه حول تنفيذ مشاريع تبطين الترع، والذي يستهدف حل جزء كبير من مشاكل نقص المياه، مطالبه بالتوسع فيها لاسيما وجدواها.

وتسائلت عن خطة الحكومة في ظل تنامي العجز المائي، لاسيما وسد النهضة.