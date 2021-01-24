وكيل النواب يؤكد على أهمية الحوار مع الرأي العام الدولي لتدعيم موقف مصر حول سد النهضة

وجه وكيل مجلس النواب، محمد أبو العينين مجموعة من المطالبات المتعلقة بمخاطبة المجتمع الدولي بلغة جديدة، بهدف إقناعه بالأهداف المصرية المتعلقة بسد النهضة، وتصحيح الكثير من المعلومات المغلوطة التي تجيد إثيوبيا استخدامها والترويج لها بشأن الدولة المصرية واحتياجاتها من المياه.

وخلال الجلسة العامة التي تشهد حضور وزير الري الدكتور محمد عبدالعاطي، طالب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بخطة تسويقية جديدة والتحاور مع المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي بلغة جديدة، لاسيما وأن هناك من تأثروا بالحملة المغلوطة التي قامت بها إثيوبيا فيما يتعلق بملف سد النهضة.

وأشار إلى أنه سافر كثيرا للخارج ووجد أن الحقيقة لا تصل إليهم، قائلا: لم نستطع أن نشكل لوبي داعم وضاغط في مراكز صناعة القرار العالمي حول سد النهضة

الجلسة العامة للبرلمان بحضور وزير الري

وأكد أنه من خلال التواصل مع الأمم المتحدة والبنتاجون والبيت الأبيض، لأن من يفهموا الموضوعات يتعاطفوا مع القضية المصرية.

وقال: هناك من يتصور أننا نهدر المياه وليس لديهم علم بالخطط المبذولة من جانب الدولة المصرية لترشيد استهلاك المياه وأن هناك فقر أو شح مائي، إذا ما قارنا حصة مصر بعدد السكان ونصيب الفرد من المياه.

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وطالب بأهمية الدعوة للحوار مع الأصدقاء حول العالم سواء الإدارة الأمريكية والصين وأفريقيا وغيرها من دول العالم، وعلينا مد المجتمع الدولي بالمعلومات الدقيقة حول هذه قضية سد النهضة.