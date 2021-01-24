مصطفى بكري يطالب بدور قوي لمجلس النواب في أزمة سد النهضة

قال النائب مصطفى بكري أنه يجب أن يكون هناك دور قوي وفعال لمجلس النواب في أزمة سد النهضة، وأن يتم تفعيل دور جماعات الضغط الشعبية، وأن تستعيد الكنيسة تأثيرها في أديس أبابا.
قال بكري خلال الجلسة العامة اليوم: العالم في الخارج يتعامل معنا كأننا نهدر المياه، ويؤسفني القول إن الإعلام الإثيوبي استطاع أن يقنع الرأي العام العالمي بحقائق مغلوطة، متسائلا: أين المجتمع المدني مما يجري، والكنيسة كان لها دور أصبح مغيب الآن، كما أن دور البرلمان مغيب.
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وتابع: نحن في حاجة لحشد شعبي يوضح كيف غدرت إثيوبيا باتفاق 2015، وأطاحت بمفاوضات واشنطن، نتمنى أن يكون هذا المجلس بلجنته للدفاع والأمن القومي داخل الصورة الحقيقية حول مايدور عن السد، قائلا: إحنا مش عارفين حاجة عن تطورات سد النهضة، نقرأ من الصحف، ثم نلجأ للاتحاد الإفريقي، بينما في يدنا أن نلجأ إلى المحاكم الدولية.
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