حسام المندوه يهنئ القيادة السياسية والشعب المصري بذكرى عيد الشرطة وثورة 25 يناير

تقدم النائب حسام المندوه، عضو مجلس النواب، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، قائد مسيرة النجاح، وجموع الشعب المصرى العظيم بمناسبة الذكرى الــ 69 لعيد الشرطة، والذكرى العاشرة لثورة 25 يناير.

حسام المندوه: عيد الشرطة ذكرى باسلة لا تٌنسى

وأكد عضو مجلس النواب، عن دائرة بولاق الدكرور، حسام المندوه، أن عيد الشرطة سيظل يذكرنا ببسالة رجال الشرطة المصرية، وتصديهم فى هذا اليوم منذ 69 عاما للمستعمر، ورفضهم تسليم سلاحهم وتلقينهم العدو درسًا لا ًُُيُنسى، وخلد الشعب أبطاله البواسل.

حسام المندوه: عيد الشرطة مناسبة ترسم أصدق البطولات

كما قدم النائب حسام المندوه، عضو مجلس النواب، التهنئة إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، معبرا عن خالص تهانيه لهيئة الشرطة من ضباط وضباط صف وجنود، بهذه المناسبة الوطنية، التى ترسم أصدق وأسمى آيات البطولة والفداء فى سبيل الحفاظ على أمن الوطن والتى مازالت هى العقيدة الراسخة للشرطة المصرية، التى تواصل العمل ليلا ونهارا ضد الإرهاب والتطرف، وأى أعمال خارجة عن القانون، حيث يضحون بأرواحهم دفاعًا عن أمن مصر وشعبها وتحية كبيرة من القلب لهم فى عيدهم.

وأضاف عضو مجلس النواب، حسام المندوه، أنه منذ 10 أعوام قامت ثورة ٢٥ يناير التى طالب فيها الشعب المصرى بامتلاك إرادته ورسم خريطة مستقبله، وأن ينعم بالعدالة والكرامة، وظل يكافح الظلم حتى وصل لمبتغاه فى ثورة 30 يونيو وعاد الوطن لأبنائه وانطلقت عجلة النجاح فى كل المجالات، وأصبح العالم يشهد على نجاحاتنا المتكررة فى ظل قيادة سياسية واعية بمقدرات الوطن ومواجهة ناجحة للمخاطر التى تحيط به.