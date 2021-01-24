محمد لطفى: مشروع الفيروز يقلص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك ويساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتي

قال النائب محمد لطفي، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع الفيروز الذى أفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعد من المشاريع العملاقة التى سوف يساهم في توفير ١٠ آلاف فرصة عمل، وهو ما يترتب عنه تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والحد من الاستيراد، وزيادة من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية ما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطني .

محمد لطفى: الدولة المصرية تحتل مكانة كبيرة فى المنطقة

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، محمد لطفى، فى تصريحات لـ دوت الخليج، إن الدولة المصرية تحتل مكانة كبيرة في المنطقة، في مجال الاستزراع السمكي، وتتصدر المرتبة الأولى بين دول قارة أفريقيا ودول حوض البحر المتوسط، والعاشرة عالميا بكمية قدرها ١،٨ مليون طن مشيرا الى انه فى الماضى كنا نستورد أسماك الهرنج والمكرل لعدم وجودها فى مصر لظروف الطقس، لكن أزمة التعدى على البحيرات فى آخر١٠ سنوات، مما أدى إلى التوسع فى الاستيراد، لتعويض الفاقد فى الإنتاج المحلى، وهو ما تعالجه مشاريع استزراع كمشروع الفيروز.

وتمنى عضو مجلس الشيوخ، محمد لطفى، الاستمرار على هذا النهج مطالبا في مساهمة مراكز أبحاث الثروة السمكية والرى في خطط استراتيجية، لكيفية زيادة إنتاجية مثل هذه المشاريع بما توصلت إليه أحدث سبل التكنولوجيا والبحث العلمى.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد افتتح أمس السبت، مشروع الاستزراع السمكى، فى محافظة بورسعيد والذى يعد إحدى المشاريع الاقتصادية الذى يساهم فى تحقيق قدر كبير من الاكتفاء بالنسبة للأمن الغذائى، وكان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قد أكد أن المشروع يعد الاكبر فى منطقة الشرق الأوسط.