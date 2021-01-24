وزير الري يرد علي مطالبات إعفاء الفلاحين من غرامات الأرز

علق الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، على مطالب أعضاء مجلس النواب، بشأن رفع غرامات الأرز عن المزارعين، قائلا: "طلعولي قانون وأنا أعفيهم".

وقال في تعقيبه على النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان، والتي استعرض خلالها الوزير نتائج برنامج وزارته خلال الفترة الماضية: "هجيب ميه منين علشان الأرز؟".

الجلسة العامة للبرلمان بحضور وزير الري

وأشار إلى أن تطبيق الغرامات على المخالفين واجب وضروري، متسائلا: كيف أن نرفع الغرامات عن المخالفين ولا نكافئ الملتزمين.

وتطرق بحديثه في تأكيده أن هناك برنامج شامل لتشجيع وتحفيز المزارعين والفلاحين بالاتجاه لنُظم الري الحديثة من خلال حوافز إيجابية وتقسيط بفوائد قليله، وبدون فوائد نهائيا للمساحات الصغيره، إلي جانب حملات التوعية.

وأوضح الوزير، أن جميع هذه المزايا وغيرها متضمنة بمشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن الموارد المائية والري الجديد، مطالبا مجلس النواب بسرعة إصداره لمواجهة التحديات.

مليون جنية رشوة ودلع وزير الري ..خواطر جديدة لكابتن رضا البلتاجي

وأكد محمد عبد العاطي أنه يقوم بزيارات ميدانية لكافة المحافظات، وأنه سيتوجه لمحافظة المنيا قريبا، لافتاً بقوله : بلف في المحافظات.