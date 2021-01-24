موعد مباراة منتخب مصر لكرة اليد القادمة 2021

أصبح منتخب مصر لكرة اليد ومشواره ببطولة كأس العالم المقامة في مصر، هو الشغل الشاغل لأغلب جماهير الرياضة المصرية، والمواطنين المصريين بشكل عام.

وانتهى الدور التمهيدي من البطولة، والذي استطاعت مصر الصعود منه بعدما فازت على كلا من منتخبي تشيلي بنتيجة 35-29، ومقدونيا الشمالية بنتيجة 38-19، بينما تلقت مصر الخسارة الوحيدة لها بالبطولة أمام العملاق السويدي بنتيجة 24-23.

ولم يتحدد موعد مباراة منتخب مصر القادمة بالبطولة، إلا بعد نتيجة مباراته اليوم أمام منتخب سلوفينيا بالجولة الثالثة من الدور الرئيسي بالبطولة.

ويواجه منتخب مصر اليوم منتخب سلوفينيا بصالة استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم، وأعلن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الأسباني روبرتو باروندو جارسيا، القائمة التي ستخوض المباراة، والتي ضمت كلا من:



كريم هنداوي – عصام الطيار – عمر الوكيل – أكرم يسرى – علي زين – يحيى الدرع – حسن قداح – أحمد هشام السيد – سيف الدرع – إسلام حسن – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار.

فرص تأهل مصر لدور الثمانية



يحتل المنتخب المصري المركز الأول بالمجموعة الرابعة برصيد ست نقاط، متفوقا على المنتخب السويدي صاحب نفس العدد من النقاط، بفارق الأهداف، بينما يملك الاتحاد الروسي خمس نقاط، مثل المنتخب السلوفيني، كما ودعتا بيلاروسيا ومقدونيا البطولة.

ويمتلك المنتخب المصري فرصة كبيرة للصعود كأول بالفوز على سلوفينيا مع تعادل السويد أمام الاتحاد الروسي، ليمتلك المنتخب المصري ثمان نقاط، بينما سيمتلك السويد سبع نقاط في المركز الثاني.

ويمكن للفراعنة الصعود كأول بالتعادل مع سلوفينيا، في حالة خسارة المنتخب السويدي أمام الاتحاد الروسي، ويتأهل المنتخب المصري برفقة الاتحاد الروسي، مع تفوق مصر في المواجهات المباشرة.

السيناريو الثاني وهو صعود مصر كثاني بمجموعته، إذا فار على سلوفينيا، وفازت السويد أيضا على الاتحاد الروسي، ويصبح رصيد الثنائي 8 نقاط، مع توفق السويد في المواجهات المبائة.

تعادل مصر اليوم، مع فوز السويد، أو حلول التعادل في المباراتين، يجعل مصر في دور الثمانية بالبطولة كثاني مجموعته.

السيناريو الأسوء والذي يعني خروج مصر من البطولة، هو خسارة مصر من سلوفينيا.