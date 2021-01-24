تعرف على الإجراءات الجديدة للإقامة في الإمارات

أعتمد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأحد، بعض التغييرات في إجراءات الإقامة والجنسية داخل الدولة بالنسبة إلى الطلبة الوافدين.

إجراءات جديدة للإقامة

وغرد الشيخ محمد بن راشد على حسابه الرسمي موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "اعتمدنا اليوم أيضا تغييرات في إجراءات الإقامة والجنسية بالدولة عبر تمكين الطلبة الوافدين من استقدام أسرهم متى توفرت لهم الإمكانية المادية".

وأكد بن راشد، أن دولة الإمارات أصبحت وجهة تعليمية إقليمية عبر أكثر من ٧٧ جامعة وعشرات الآلاف من الطلاب سنويا".

وجاءت تغريدة الشيخ محمد بن راشد بعدما ترأس اولى اجتماعات مجلس الوزراء في دولة الإمارات في عام 2021، بشأن تنظيم استقدام الوافدين من الطلبة الجامعيين لأفراد أسرهم.

قطاع التعليم الاماراتي

وذكرت الوكالة الرسمية للإمارات، أن القرار يدعم قطاع التعليم الجامعي بالدولة ويعزز من مكانة الدولة على الصعيد العالمي كوجهة رائدة للإقامة والعمل والتعليم، والمساهمة في تحقيق نتائج إيجابية للمؤشرات التنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي في مرونة قوانين الإقامة ومتطلبات التأشيرة".

وأوضحت الوكالة، أن ذلك يتم من خلال تمكين الطلبة الجامعيين من استقدام أسرهم متى توافرت لديهم القدرة المالية المترتبة على الاستقدام وتوفير السكن الملائم وصولاً إلى تحقيق الاستقرار والدعم المعنوي".