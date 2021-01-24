سؤال برلماني بشأن خطة وزارة "الري" لترشيد استهلاك الماء

وجهت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب ، سؤالاً للدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية ، بشأن خطة الوزارة لترشيد استهلاك الماء، وخاصة أنه لا يوجد خطوط مياه عكرة في معظم الأماكن للري ..

الجلسة العامة للبرلمان بحضور وزير الري

وأضافت "عبدالناصر" في تصريح لها ، اليوم الأحد، أنه يتم استهلاك مياه الشرب في أغراض من المفترض أن لا يتم استهلاكها فيها ، مشيرة إلى أنه من المفروض أن يكون هناك مشروع لعمل عدادات مياه لكل وحدة سكنية ، وذلك للمحافظة علي الماء وعدم تجميعها في العمائر بالمناطق السكنية، مؤكدة أن في هذا الأمر ظلم لبعض المواطنين في الوقت الذي هناك إهدار كبير للماء من جانب مواطنون اخرون بدون وجه حق .

كما تساءلت عضو مجلس النواب، عن خطة الوزارة بالنسبة لمحافظة الوادي الجديد، والتي تعتبر ثلت مساحة مصر، وبها مياه جوفيه كثيرة، وكانت تعتبر سلة الغذاء للعالم تاريخياً .

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وأشارت "عبدالناصر" إلي أن الوزير قد تحدث خلال إلقاءه بيان الوزارة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة ، اليوم الأحد، عن فكرة عمل أن الآبار تعمل بالطاقة الشمسية ، لافتة إلي أن هناك مطالبات كثيرة من قِبل المواطنين بتقسيط ألواح الطاقة الشمسية بحيث يستطيعوا استخدامها والحصول علي طاقة نظيفة بدلاً من استخدام الديزل.