وزير الري يرد على النواب: كنتم على حق فيما ذهبتوا إليه في سد النهضة

تعهد بتوزيع كتيب على الوفود البرلمانية المسافرة للخارج للرد على مغالطات إثيوبيا

عبدالعاطي: الدولة لن تسمح بحدوث أية مشكلات للمياه فيما يخص سد النهضة

قال وزير الري محمد عبدالعاطي، إن النواب محقين فيما أثاروه حول ضرورة تصحيح بعض المغالطات التي تستخدمها إثيوبيا في مسألة سد النهضة، مؤكدا أنه كان أكثرها أن مصر تحصل على نصيب الأسد في مياه النيل، موضحا: غيرنا لغة الرد لدى مبعوثي وزارة الموارد المائية و عبر أساتذة الجامعات، للرد الصحيح على تلك المغالطات.

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وتابع: أين حصة الأسد، والمياه التي تأتي إلينا هي بواقي نظام حوض النيل، متعهدا بأنه على استعداد لمد أي وفد برلماني مسافر للخارج بالحقائق التي يطلبونها للرد على إثيوبيا، وأنه سيوزع على النواب كتيب عليهم الاستعانة بها في الرد على الأكاذيب التي تثار حول مصر في قضية سد النهضة، مؤكدا: وزعنا الكتيب على كل سفارات العالم بالفعل.

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واختتم: الدولة لن تسمح بحدوث أية مشكلات للمياه فيما يخص سد النهضة.