وزير الرى : قانون الموارد المائية سيقنن أوضاع أكثر من 27 ألف مخالفة

جدة - نرمين السيد - طالب وزير الرى والموارد المائية محمد عبدالعاطى، أعضاء مجلس النواب بسرعة الانتهاء من قانون الرى والموارد المائية، مؤكدا على أنه متعلق بالكثير من المطالبات التى ألح عليها النواب خلال جلسة اليوم، والتى شهدت عرض برنامج الوزارة ومستهدفاتها وما أنجزته حتى الآن.





وتابع الوزير فى حضور رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى: "قانون الموارد المائية سيقنن أوضاع أكثر من 27 ألف مخالفة، لافتا إلى أنه فيما يخص مسألة طرح النهر فإن تبعيتها ليست للوزارة، ولكن فى قانون الرى الجديد سيكفل أن تعود التبعية وأراضى طرح النهر للوزارة مرة أخرى، بهدف توحيد المحاسبة".

واستطرد: غرامات الأرز ستكون على المخالفين، ولكن الملتزمين لا يوقع عليهم غرامات، وأنه لن يخالف القانون فى مسألة عدم معاقبة المخالفين، موضحا أن الوزارة تعمل على تطوير الرى بشكل حديث منذ 5 سنوات، وأن هناك مناطق تجريبية فى كل محافظة، وبدأنا بالفيوم فى هذا الصدد.

وواصل الوزير "استفدنا من رى 300 ألف فدان بعد التوعية بالرى الحديث، وهناك حوافز إيجابية لتشجيع الفلاحين على الرى الحديث، مستغربا من شكاوى نقص المياه فى نهايات الترع، وفى نفس الوقت نطالب بزيادة زراعة الأرض بالأرز، خاصة أن فدان الأرز يستهلك 8000 متر مكعب مياه، وأن المياه محدوده والاستهلاك عليها يزيد وأعدادنا فى زيادة".

وتابع: أوافق على أية مشروعات خدمية وليست استثمارية تأتى لى من النواب، وأنه فيما يخص تبطين الترع، فإن كل الجامعات المصرية معها تفويض منى لإرسال خبراء تضمن عدم وقوع أخطاء فى تنفيذ تبطين الترع، كما أننى من يومين فوضت سلطات الوزارة لكل رؤساء القطاعات والمسؤولين لإسراع معدلات الإنجاز.