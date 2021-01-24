ننشر أول صورة لمشروع قانون يقضى بحبس الزوج حال ضرب زوجته

جدة - نرمين السيد - وقالت سلامة، إنها ستسعى للحصول على النصاب القانونى لمشروع القانون خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لتقديمه لرئيس البرلمان، لا سيما أن عددا كبيرا من النواب أبدوا حماسة كبرى للتوقيع على تعديلات القانون.

وأكدت عضو مجلس النواب، فى المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، أن هناك التزام من الدولة بحماية المرأة من جميع أشكال العنف، خصوصًا وأن قضية ضرب الزوجات أصبحت خطرًا يداهم الأسرة المصرية ويهدد السلم الاجتماعى.

وأضافت أنها اعتمدت فى التعديلات على المادة 11 من الدستور، التى تنص على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتلتزم المادة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وتمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.

وأشارت إلى أن السبب الرئيسى فى إعداد مشروع القانون، أن قانون العقوبات لا يتضمن عقوبات مناسبة لجرم ضرب الزوج لزوجته، وأن بعض الرجال يعتقدون أن الضرب يزيد من رجولتهم أمام زوجاتهم، وأنهم الأقوى، لافتة إلى أن الدراسات الحديثة أشارت الى أن نحو 8 ملايين سيدة مصرية تتعرض للعنف و86% من الزوجات يتعرضن للضرب حسب آخر إحصائية للمجلس القومى للمرأة.

وأوضحت أنها أضافت تعديل على نص المادة 242 وهو: "إذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته، كانت العقوبة الحبس الوجوبى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات".

وجاءت نص التعديلات والمذكرة التفسيرية على النحو التالى:-

مادة 242

إذ لم يبلغ بالضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز 200 جنيه مصرى.

فإذا كان صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز 300 جنيه مصرى.

وإذا حدث الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى تكون عقوبة، وإذا حدث الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات.

وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 242 إذا ارتكبت أى منها لتنفيذ عرض إرهابى.

كما أدخل مشروع القانون نفس التعديل على المادة 243، من قانون العقوبات بإضافة فقرة: "وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على ثلاث سنوات إذا كان الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته بواسطة استعمال أسلحة أو عصى أو آلات".