النواب يوافق على إحالة بيان وزير الرى للجانه المختصة

جدة - نرمين السيد - أحال المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بيان الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، إلى اللجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.





جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة إلقاء بيان وزارة الرى، وتم التعقيب بعد ذلك على رد الأعضاء. وأعلن الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أن هناك برنامج شامل لتشجيع وتحفيز المزارعين والفلاحين بالاتجاه لنُظم الرى الحديثة من خلال حوافز إيجابية وتقسيط بفوائد قليله، وبدون فوائد نهائيا للمساحات الصغيره، إلى جانب حملات التوعية. وأوضح الوزير، أن جميع هذه المزايا وغيرها متضمنة بمشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن الموارد المائية والرى الجديد، مطالبا مجلس النواب بسرعة إصداره لمواجهة التحديات.

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