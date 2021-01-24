سفير مصر بالخرطوم يبحث مع وزيرة التعليم العالى السودانية سبل تعزيز التعاون

جدة - نرمين السيد - التقى حسام عيسى، سفير مصر فى الخرطوم، بوزيرة التعليم العالى السودانية انتصار صغيرون، وذلك فى إطار متابعة علاقات التعاون الثنائى بين البلدين، وبحث سبل المضى قدما بها فى شتى المجالات.





تم خلال اللقاء استعراض الخطوات المتخذة من الجانبين لتنفيذ ما تم التوافق عليه خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إلى السودان فى أغسطس الماضى، فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، بما فى ذلك إعادة افتتاح مقر جامعة القاهرة - فرع الخرطوم. كما تم التطرق إلى آفاق التعاون المتاحة بقطاع التعليم العالى والبحث العلمى، وإمكانية بلورة شراكات فى هذا الصدد، وبما يسهم فى بناء الكوادر السودانية الشابة وتأهيلهم على النحو المطلوب بمختلف المجالات.

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