جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى رده خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفى جبالى، على تعقيب النواب على بيانه، بشأن أداء وزارته خلال العامين الماضيين.
وأعلن الوزير، عن تشكيل لجنة تفتيش لمعاينة الموقع والتنسيق مع محافظ الدقهلية، لبحث الأمر.
وكان النائب أحمد الشرقاوى، عضو مجلس النواب، عن دائرة مدينة المنصورة، اانتقد إنشاء عدد من المحال على شاطئ النيل بموافقة المحافظ وبدون صدور أى تراخيص، مشيرًا إلى أن تلك الإنشاءات تحجب رؤية النيل أمام المواطنين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الرى: لا صحة لصدور قرار بإنشاء محال على شاطئ النيل بالمنصورة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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