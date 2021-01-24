وزير الرى: لا صحة لصدور قرار بإنشاء محال على شاطئ النيل بالمنصورة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى رده خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفى جبالى، على تعقيب النواب على بيانه، بشأن أداء وزارته خلال العامين الماضيين.

وأعلن الوزير، عن تشكيل لجنة تفتيش لمعاينة الموقع والتنسيق مع محافظ الدقهلية، لبحث الأمر.

وكان النائب أحمد الشرقاوى، عضو مجلس النواب، عن دائرة مدينة المنصورة، اانتقد إنشاء عدد من المحال على شاطئ النيل بموافقة المحافظ وبدون صدور أى تراخيص، مشيرًا إلى أن تلك الإنشاءات تحجب رؤية النيل أمام المواطنين.