وزيرة الصحة: كل العاملين بمستشفيات العزل يحصلون على لقاح كورونا 

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن جميع العاملين في مستشفيات العزل سيحصلون على لقاح كورونا وتابعت وزيرة الصحة والسكان: "الأطباء والتمريض والصيادلة والعاملين جميعهم"، وقالت : لا تمييز بين الطواقم الطبية والإدارية فكلهم أبناء مصر.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أكدت أنه سيتم توقيع اتفاقية مع إحدى الشركات الكبرى لتصنيع لقاحات كورونا فى مصر من خلال شركة فاكسيرا.

وأضافت الدكتورة هالة زايد خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن فى مستشفى عزل أبو خليفة بالإسماعيلية، أنه سيتم تصنيع لقاحا كورونا محليا لتوفيره للمصريين وتصديره لأفريقيا.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد، أن مصر لديها كافة الإمكانات التى تستطيع من خلالها تصنيع لقاح كورونا وخلال أسابيع ستتم عملية التصنيع.

وأضافت الدكتورة هالة زايد: "كنت من المبحوثين والحاصلين على لقاح كورونا فى التجارب السريرية ومصر شاركت فى العديد من الدراسات والابحاث لخروج لقاحات آمنة للعالم".

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