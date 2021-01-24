غدا.. مصر للطيران تسير 51 رحلة دولية وداخلية وشحن جوي لنقل أكثر...

تسير شركة مصر للطيران غدًا الاثنين ٢٥ يناير ٥١ رحلة جوية بمعدل ٣٦ رحلة دولية إلى كل من واشنطن، تورنتو، بيروت، جوبا، جدة، بغداد، أكرا، الرياض، المدينة المنورة، لاجوس، الدوحه، أبوظبي، الدمام، لندن، باريس، إسطنبول، دبي، البحرين، عمان، الشارقة، نيروبي، مسقط، اديس أبابا، زيوريخ، إربيل، الخرطوم.

إلى جانب ١٠ رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و٥ رحلات شحن جوى.

وتنقل جميع هذه الرحلات أكثر من ٥٢١٨ راكبا.

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