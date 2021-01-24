المترو: ضبط 94 راكبا مخالفا لارتداء الكمامة خلال أسبوع الأحد  

أعلنت الشركة المصرية لادارة وتشغيل مترو الانفاق أن إجمالى مجهودات الإدارة العامة للأمن الداخلي بمترو الأنفاق خلال الأسبوع الماضي تسليم ٩٥ بائعا متجولا إلى شرطة المترو وتم عمل محاضر لهم كما تم عمل محاضر لعدد ٩٤ راكبا لعدم التزامهم بالإجراءات الإحترازيه وعدم إرتداء الكمامة.

والجدير بالذكر أن الإدارة العامة للأمن الداخلي بمترو الأنفاق وضعت، خطة عمل تستمر من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساء بقيادة اللواء أحمد شكري مدير عام الإدارة العامة للأمن وكلا من اللواء إبراهيم بخيت والعميد محمد عبدالكريم حيث قامت الحملة بإستهداف عدد من محطات الخط الأول ( المرج الجديدة - المرج - عزبة النخل - المطرية - عين شمس - سراى القبة - منشية الصدر - كوبرى القبة - الدمرداش - غمرة - الشهداء - السيدة زينب ) وأيضًا عدد من محطات الخط الثاني والثالث للمترو.

وأوضحت الشركة أن مثل هذه الحملات الغرض منها القضاء على كافة الظواهر السلبية داخل مرفق مترو الأنفاق وإحكام السيطرة على حركة الركاب عبر بوابات الدخول والخروج كما تهدف أيضا إلى تسهيل ركوب المواطنين وعدم الانتظار على الأرصفة وكذلك الالتزام بإرتداء الكمامة وعدم نزعها داخل القطارات ومن يخالف ذلك يتم توقيع الغرامة الفورية المقررة بخمسون جنيهًا ومن يمتنع يتم عمل محضر بمعرفة الشرطة وأيضًا للتصدى لظاهرة الباعة الجائلين والمتسولين داخل القطارات وضبطهم وتسليمهم إلى شرطة المحطه لعمل محاضر لهم.

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