نقلا عن صوت الأمة.. اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية الأسبق في حوار على تلفزيون اليوم السابع

يذاع اليوم علي تلفزيون اليوم السابع حوار خاص مع اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية الأسبق مع الزميلة دينا الحسيني، يكشف فيه كيف حاول الإخوان الانتقام من وزارة الداخلية وضم قطاع الجوازات والهجرة لرئاسة الجمهورية، لماذا طالب مكتب الإرشاد بالإطاحة بمديري أمن القاهرة والإسكندرية؟، من هم قادة الإخوان الذين حاصروا مبنى مديرية أمن الإسكندرية لإبلاغ مدير الأمن بالقرار قبل إعلانه؟

كما يكشف كواليس نقل مبارك إلى مزرعة طرة، ولماذا رفض النزول من الطائرة؟ ، لماذا طلب مرسي نقل ضباط مدينة نصر بعد حصار الإخوان لقسم الشرطة؟، قصة تعيين أعضاء بمكتب الإرشاد في المجلس الأعلى للشرطة ، كيف استغل الإخوان روابط الأولترس لإثارة الشغب في البلاد؟