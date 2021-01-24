إجراء تحويلات مالية مقابل خدمات.. التضامن ترد بقوة على واقعة النصب باسمها

نفت وزارة التضامن الاجتماعي صلتها بما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من اتصال أشخاص يدعون انتسابهم للوزارة بمواطنين ويطلبون منهم إجراء تحويلات مالية مقابل خدمات من الوزارة.
وطالبت الوزارةبالمواطنين بـ توخي الحذر تجاه محاولات "النصب" باسمها لسرقة أموالهم تحت مسمى تحديث البيانات أو تسهيل الحصول على مساعدات.
ولفت التضامن إلى أن أية إجراءات أو قرارات جديدة يتم إعلانها عبر بيانات رسمية على موقعها الرسمي وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
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