أهم الأخبار.. إدانة لحملة الاعتقالات في روسيا.. اتفاق ليبي جديد.. وتصريحات مثيرة لكلوب عن محمد صلاح

نشر موقع دوت الخليج الغخباري، عددا من الموضوعات الهامة ، نستعرضها من خلال التقرير التالي ..

انحراف استبدادي.. فرنسا تدين حملة الاعتقالات في روسيا

أعربت فرنسا، اليوم الأحد، عن إدانتها حملة الاعتقالات التي شنتها السلطات الروسية ضد المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي اندلعت، أمس السبت، في عدد من المدن الروسية تطالب بالإفراج عن المعارض الروسي، أليكسي نافالني.

قصف لـ البوليساريو على نقطة حدودية بين موريتانيا والمغرب.. والجيش المغربي يرد

ذكرت وكالة أنباء "الأخبار" الموريتانية أن معبر الكركرات الحدودي مع المغرب تعرض لقصف بـ3 قذائف أطلقتها جبهة "البوليساريو".

اتفاق ليبي جديد على شغل المناصب السيادية.. ومباركة أممية

اتفق الممثلون لمجلس الدولة ومجلس النواب الليبيان حول الإجراءات القادمة لشغل المناصب السيادية في الدولة، وذلك وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

الأرصاد تحذر: مرتفع جوي يضرب البلاد غدا والطقس شديد البرودة يصاحبه شبورة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الأثنين، معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية نهارا شديد البرودة ليلا، ويكون الطقس ما بين مائل للدفء والدافئ على محافظات الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

يورجن كلوب: ليفربول لن يتعطل بسبب محمد صلاح

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق نادي ليفربول، أن أداء نتائج والريدز لن تتعطل هذا الموسم، بسبب عملية تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق.