نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإمام الأكبر يهنئ الرئيس السيسي بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ‏‏تقدم فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهاني إلى ‏الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ووزارة الداخلية، قيادة وضباطًا وأفرادًا، وجموع الشعب ‏المصري، بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة ٢٥ يناير.‏

وتقدم فضيلة الإمام الأكبر بخالص التحية والتقدير والاعتزاز لشهدائنا من أبطال الشرطة المصرية ‏الذين ضحوا بالغالي والنفيس لتنعم مصر بالأمن والأمان، مشيدًا بالدور الذى يقوم به رجال ‏الشرطة في حماية المواطنين، وبسط الأمن ونشر الاستقرار، داعيًا الله أن يرحم شهداء مصر الأبرار، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء، وأن ينعم علينا ‏بالخير والأمن والاستقرار والسلام.‏