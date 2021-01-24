نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سؤال برلماني بشأن خطة وزارة "الري" لترشيد استهلاك المياه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، سؤالًا للدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية، بشأن خطة الوزارة لترشيد استهلاك المياه، وخاصة أنه لا يوجد خطوط مياه عكرة في معظم الأماكن للري.

وأضافت "عبدالناصر" في تصريح لها، اليوم الأحد، أنه يتم استهلاك مياه الشرب في أغراض من المفترض أن لا يتم استهلاكها فيها، مشيرة إلى أنه من المفروض أن يكون هناك مشروع لعمل عدادات مياه لكل وحدة سكنية، وذلك للمحافظة علي الماء وعدم تجميعها في العمائر بالمناطق السكنية، مؤكدة أن في هذا الأمر ظلم لبعض المواطنين في الوقت الذي هناك إهدار كبير للماء من جانب مواطنون اخرون بدون وجه حق.

كما تساءلت عضو مجلس النواب، عن خطة الوزارة بالنسبة لمحافظة الوادي الجديد، والتي تعتبر ثُلت مساحة مصر، وبها مياه جوفيه كثيرة، وكانت تعتبر سلة الغذاء للعالم تاريخيًا.

وأشارت "عبدالناصر" إلي أن الوزير قد تحدث خلال إلقاءه بيان الوزارة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم، عن فكرة عمل أن الآبار تعمل بالطاقة الشمسية، لافتة إلي أن هناك مطالبات كثيرة من قِبل المواطنين بتقسيط ألواح الطاقة الشمسية بحيث يستطيعوا استخدامها والحصول علي طاقة نظيفة بدلًا من استخدام الديزل.

وكانت قد شهدت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، حضور وزير الري والموراد المائية الدكتور محمد عبدالعاطي، وذلك لعرض ما تم تنفيذه من برنامج وزارته أمام البرلمان.

جدير بالذكر، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، كان قد ألقي أول بيان حكومي في الفصل التشريعي الجديد أمام مجلس النواب، في الجلسة العامة، الأسبوع الماضي، متضمنًا عرض نتائج تنفيذ برنامج "مصر تنطلق"، والذى عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذى يتضمن خطة عمل لمدة ٦ سنوات من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.