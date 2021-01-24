نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الزراعة: خصصت يوما أسبوعيا كموعد للقاء نواب البرلمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد بمجلس النواب، عقب إلقاءه بيان الوزارة عن مدى التزام وزارته بتنفيذ برنامج الحكومة، إنه خصص يوم الثلاثاء من كل أسبوع، لإستقبال أعضاء مجلس النواب فى مقر الوزارة، لتبادل وجهات النظر مع النواب حول القضايا المرتبطة بقطاع الزراعة.

وأشار"القصير" في كلمته إلى أنه سيكون هناك تعاون وتشاور مستمر مع رئيس وأعضاء لجنة الزراعة والري بالمجلس لتبادل وجهات النظر حول الكثير من الموضوعات والقضايا والتشريعات التي تخص قطاع الزراعة.

وكانت قد شهدت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، حضور وزير الري والموراد المائية الدكتور محمد عبدالعاطي، ووزير الزراعة السيد القصير، وذلك لعرض ما تم تنفيذه من برنامج وزارتهما أمام البرلمان.

جدير بالذكر، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، كان قد ألقي أول بيان حكومي في الفصل التشريعي الجديد أمام مجلس النواب، في الجلسة العامة، الأسبوع الماضي، متضمنًا عرض نتائج تنفيذ برنامج "مصر تنطلق"، والذى عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذى يتضمن خطة عمل لمدة ٦ سنوات من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.