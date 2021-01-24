نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكريم المتدربين في اليوم الختامي لفعاليات دورة اللغة العربية بكلية الآداب جامعة عين شمس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرمت كلية الآداب جامعة عين شمس الأئمة المتدربين في ختام فعاليات دورة اللغة العربية لأئمة وزارة الأوقاف بكلية الآداب جامعة عين شمس اليوم الأحد بحضور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، ورشا الديدي وكيل الكلية لشئون المجتمع والبيئة، وهدى عطية المدرس بقسم اللغة العربية بالكلية، وسهيل حمزة أمين خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس نائبًا عن هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع والبيئة.

وخلال حفل التكريم أشاد مصطفى مرتضى بالمستوى العلمي والثقافي للأئمة، موجهًا الشكر لوزارة الأوقاف المصرية على اختيار كلية الآداب لتكون ساحة لتدريب الأئمة المتميزين من وزارة الأوقاف وذلك لأول مرة في تاريخ الكلية، مؤكدًا أن أعضاء هيئة التدريس الذين شاركوا في تدريب هذه النخبة المتميزة من أئمة وزارة الأوقاف هم الأكفأ وأن اختيارهم تم بعناية فائقة للتدريس خلال هذه الدورة.

من جانبها أبدت أ.د رشا الديدي سعادتها بحضور وتشريف الأئمة لكلية الآداب، مؤكدًة أن الدورة كانت ثرية ومفيدة لجميع الأطراف، فالاندماج بين الكلية والسادة الأئمة خلق حالة رائعة ومزيجًا فريدًا من تبادل الثقافات المعرفية.

وفي ختام الحفل تم تكريم الأئمة المشاركين في دورة اللغة العربية بكلية الآداب جامعة عين شمس بشهادة حضور الدورة.

وفي المحاضرة الأولى التي ألقاها د محمد طارق المدرس بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة عين شمس، بعنوان: “طول إلف المفردات اللغوية” أكد أن من عوامل التطور الدلالي طول الإلف للمفردة اللغوية، وخلع دلالات جديدة على بعض هذه المفردات، موضحًا أن هناك عوامل مقصودة ومتعمدة كتلك التي تقوم بها المجامع اللغوية، والهيئات العلمية عند وجود الحاجة إلى خلع دلالات جديدة على بعض الألفاظ التي تدعو إليها الاحتياجات الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية مما يجد على الناس في حياتهم، مشيرًا إلى أن هناك بعضًا من الكلمات التي تخالف ظاهرها معناها الحقيقي، كما بين سيادته أن هناك عوامل غير مقصودة، كالسياق المضلل، وسوء الفهم، واختصار العبارة، وكثرة دوران الكلمة على ألسنة الناس، وتطور الأصوات للكلمة، متناولًا سيادته عددًا من الأمثلة بالشرح والتحليل.

وفي المحاضرة التي ألقاها أحمد عبد الحميد عبد الحميد بعنوان: “حلول أسلوبية لمأزق الخطابة الوعظية” أكد أنه لا يتصور أن يتصدر إمام لإلقاء درس أو موعظة أو خطبة على مسامع الناس دون أن يكون ملمًا بقواعد اللغة العربية بجميع أدواتها من أساليب أدبية وبلاغية، ذلك أن رأس مال الداعية لسانه ومظهره، فإذا تكلم ولحن في كلامه قل تأثيره في الناس، خاصة أهل العلم، مستدلًا بالأثر الوارد في ذلك، حيث أراد أبو موسى الأشعري (رضي الله عنه) أن يُرسل كتابًا إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) فأمر كاتبَه فكتب، فلمّا وصل الكتابُ إلى عمر (رضي الله عنه) وإذا فيه: من أبو موسى الأشعري، فكتب إليه عمر (رضي الله عنه): “أن أدب كاتبك سوطًا”، لأن الصواب أن يكتب: (من أبي موسى).

