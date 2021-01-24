نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محاضرة عبر ZOOM لإعداد المتاحف لدمج ذوي الهمم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بقطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار عن بث محاضرة عبر التطبيق الافتراضي Zoom، وذلك تحت عنوان "إعداد المتاحف لدمج ذوي الهمم"

وسيقوم بإعداد المحاضرة وتقديمها الأستاذة أمل عزت، استشاري نفسي وتربوي لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة Hope City.

ويأتي تنظيم هذه المحاضرة في إطار التعاون المثمر والمشترك بين الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بقطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار ومؤسسة Hope City لمزدوجي الإعاقة.

ومن جانبها، أشارت تهاني نوح المشرف العام على الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بأن محاور المحاضرة ستتناول التعريف بمعني كلمة متحف طبقاً لتعريف المجلس الدولي للمتاحف ICOM، وتعريف المتحف الدامج، وكيفية عمل الإتاحة بالمتاحف وتيسير الوصول إليها، بالإضافة إلى مفهوم التصميم الشامل للتعلم واستخدامه في المتاحف، ورفع كفاءة المتحف وتأهيله ليكون متحفاً متكاملاً دامجاً للأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة، وكيفية إعداد وتدريب أمناء المتاحف للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة.

وأضافت أن هذه المحاضرة تأتي في ضوء الدور التوعوي الذي تقوم به الإدارة، لتأهيل المجتمع لدعم وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال اكتشاف مواهبهم وقدراتهم لدمجهم من خلال المتاحف بالمجتمع، كخطوة فعالة في طريق التنمية المستدامة_مصر 2030.

ويمكن متابعة المحاضرة من خلال الرابط المشار اليه أسفل البيان، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 26 يناير 2021، في تمام الساعة 7:30 مساءً، عبر الرابط التالي:

‏Amal Ezzat is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

‏Topic: إعداد المتاحف لدمج الاشخاص ذوي الاعاقة

‏Time: Jan 26, 2021 07:30 PM Cairo

‏Join Zoom Meeting

‏https://us04web.zoom.us/j/71714112671?pwd=ZnNid1M0RE9qWTd5eGlLemlNUUVxUT09

‏Meeting ID: 717 1411 2671

‏Passcode: NZE9CC