محمد عبد العظيم عليوة يقدم برنامج "ستاد الشرق" على إذاعة الشرق الأوسط

بشكل جديد يعود إلينا الإعلامى محمد عبد العظيم عليوة، إلى الإذاعة مرة أخرى، من خلال برنامجه الإذاعي الأحدث “ستاد الشرق”، والذي سيتم إذاعته على إذاعة الشرق الاوسط، في تمام العاشرة مساءً يوم الجمعة، من كل أسبوع، وسوف يتضمن البرنامج مناقشة كل الأحداث الرياضية المحلية والعالمية، وكذلك مناقشة مشاركات الأندية المصرية في البطولات الأفريقية، كما يستضيف البرنامج كبار المحللين، والصحفيين لتحليل أحداث الأسبوع على المستوى الرياضي.

مسيرة الإعلامى محمد عبدالعظيم

يذكر أن الإعلامي “محمد عبد العظيم عليوة”، هو عضواً بنقابة الصحفيين، وأيضا عضواً برابطة “النقاد الرياضيين”، ويقدم الآن برنامج الكورة في اسبوع، على قناة الحدث اليوم وكان يقدم من قبل برنامجاً على قناة “ltc” الفضائية، كما شارك مع الإعلامي الشهير الكابتن “عصام شلتوت” في برنامجه علي قناة النهار.