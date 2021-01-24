محمد عبد العظيم عليوة يقدم برنامج "ستاد الشرق" على إذاعة الشرق الأوسط

بشكل جديد يعود إلينا الإعلامى محمد عبد العظيم عليوة، إلى الإذاعة مرة أخرى، من خلال برنامجه الإذاعي الأحدث “ستاد الشرق”، والذي سيتم إذاعته على إذاعة الشرق الاوسط، في تمام العاشرة مساءً يوم الجمعة، من كل أسبوع، وسوف يتضمن البرنامج مناقشة كل الأحداث الرياضية المحلية والعالمية، وكذلك مناقشة مشاركات الأندية المصرية في البطولات الأفريقية، كما يستضيف البرنامج كبار المحللين، والصحفيين لتحليل أحداث الأسبوع على المستوى الرياضي.
مسيرة الإعلامى محمد عبدالعظيم
يذكر أن الإعلامي “محمد عبد العظيم عليوة”، هو عضواً بنقابة الصحفيين، وأيضا عضواً برابطة “النقاد الرياضيين”، ويقدم الآن برنامج الكورة في اسبوع، على قناة الحدث اليوم وكان يقدم من قبل برنامجاً على قناة “ltc” الفضائية، كما شارك مع الإعلامي الشهير الكابتن “عصام شلتوت” في برنامجه علي قناة النهار.
الجدير بالذكر، أن الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، قد أنهت بالتعاون مع المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، كافه استعداداتها من كاميرات وسيارات البث وكافه أطقم العمل لتغطية تلك الاحتفالية الرياضية العالمية المقامه على أرض مصر ونقل كافه مباريات البطول.
وتلك الدورة من البطولة هى الثالثة التى تقام فى أفريقيا، والتى سيتم استضافتها بالاتحاد الدولى لكرة اليد، وستضم 32 فريق، وهى أول بطولة عالم تقام خارج أفريقيا منذ عام 2015، وسيتم نقلها على قناة اون تايم سبورت.
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