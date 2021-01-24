جدول ترتيب الدورى المصرى 2021

بعد وصولنا للجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2020-2021، بدأت تضح بعض الملامح من المنافسين على البطولة، والذين سيعانون من على مدار البطولة.

وانتهت اليوم الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري العام، بعد انتهاء مباراتي إنبي ضد البنك الأهلي، والجونة ضد وادي دجلة.

وفاز فريق إنبي بنتيجة 3-2 على حساب البنك الأهلي، بينما فاز فريق الجونة على فريق وادي دجلة، بنتيجة 2-0.

نتائج الجولة التاسعة 2021



الأهلي 3 – 2 المقاولون العرب

طلائع الجيش 3- 0 الإنتاج الحربي

سموحة 1 -1 بيراميدز

غزل المحلة 2 – 2 الإسماعيلي

أسوان 0 – 0 الزمالك

إنبي 3 – 2 البنك الأهلي

الجونة 2 - 0 وادي دجلة

ترتيب الدوري المصري 2021



احتل النادي الأهلي صدارة ترتيب الدوري العام بنهاية الجولة التاسعة برصيد عشرين نقطة، بعدما انتزعها من فريق نادي الزمالك، الذي تعادل في آخر مبارياته سلبيا أمام أسوان.

ووصل الزمالك للنقطة العشرين أيضا، ولكن احتل الأهلي الصدارة بفارق الأهداف.

في الناحية الأخري من الجدول، تزيل الإنتاج الحربي الترتيب في المركز الثامن عشر برصيد خمس نقاط، بينما احتل فريقي طلائع الجيش ووادي دجلة، المركزين السادس عشر والسابع عشر على الترتيب.

وامتلك طلائع الجيش سبع نقاط، بعد تسع جولات من البطولات، بينما امتلك وادي دجلة ست نقاط .

1- الأهلي 20 نقطة

2- الزمالك 20 نقطة

3- الجونة 16 نقطة

4- إنبي 13 نقطة

5- المصري 13 نقطة

6- مصر المقاصة 13 نقطة

7- بيراميدز 13 نقطة

8- سيراميكا كليوباترا 11 نقطة

9- سموحة 9 نقاط

10 غزل المحلة 8 نقاط

11- أسوان 8 نقاط

12- البنك الأهلي 8 نقاط

13- الاتحاد السكندري 8 نقاط

14- المقاولون العرب 7 نقاط

15- الإسماعيلي 7 نقاط

16- طلائع الجيش 7 نقاط

17- وادي دجلة 6 نقاط

18- الإنتاج 5 نقاط



وتنطلق الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري يوم الثلاثاء المقبل الموافق السادس والعشرين من يناير الجاري.

جدول مباريات الجولة العاشرة 2021



الثلاثاء 26/1

المقاولون العرب – سموحة 5:00 مساءا

بيراميدز – الأهلي 7:30 مساءا

الخميس 28/1

البنك الأهلي – طلائع الجيش 2:30 ظهرا

الاتحاد السكندري – طلائع الجيش 5:00 مساءا

الزمالك – مصر المقاصة 7:30 مساءا

الجمعة 29/1

وادي دجلة – أسوان 2:30 ظهرا

سيراميكا كليوباترا – الجونة 2:30 مساءا

الإنتاج الحربي – المصري البورسعيدي 5:00 مساءا

السبت 30/1

الإسماعيلي – بيراميدز 9:30 مساءا

المقاولون العرب – إنبي 5:00 مساءا

ويحمل النادي الأهلي لقب تلك البطولة بعد فوزه بها في الموسم الماضي، كما أنه حامل الرقم القياسي للفوز بها برصيد 42 لقب، يليه الزمالك برصيد 12 لقب.