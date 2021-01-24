أعراض فيروس كورونا على الطفل 2021 في الموجة الثانية

أعراض فيروس كورونا على الطفل 2021، يتسائل العديد من المواطنين عن الأعراض التي تظهر على الأطفال فور إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وذلك كونهم من الفئات الأكثر عرضه لإلتقاط الفيروس بسبب ضعف مناعتهم.

دوت الخليج يرصد أعراض فيروس كورونا على الطفل 2021، كي تتمكن الأمهات من معرفة إصابة طفلها بالفيروس اللعين ليتم التعامل معه بشكل سريع حتى لن يتطور الأمر وتلتقط باقي الأسرة الفيروس من الأطفال.

أعراض فيروس كورونا على الطفل 2021

تتلخص أعراض فيروس كورونا عند الأطفال في الشعور بفقدان الشهية، والصداع، والتعب والإرهاق، كما يمكن أن يؤدي مرض كوفيد -19 عند الأطفال الصغار إلى البكاء ونوبات الغضب أيضًا.

تظهر على الطفلالمصاب بفيروس كورونا المستجد الذي طور متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة (MIS-C) أعراضًا مختلفة بخلاف العلامات الأكثر شيوعًا لفيروس كورونا، وفيما يلي بعض الأعراض التي يجب الانتباه إليها لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الطفل كي لن تدهور حالته الصحية.

- وجع بطن.

- إسهال أو غثيان.

- طفح جلدي أو تغير لونه.

- ضيق التنفس وصعوبة التنفس.

علامات في الجسم تدل على الإصابة بكورونا 2021 هناك العديد من العلامات الواضحة التي تدل على إلتقاط الطفل لعدوى فيروس كورونا، وذلك لجميع الأعمار، حيث ينصح الأطباء الآباء والأمهات بالبحث عن علامات المتاعب مثل التورم ، والشفاه المزرقة ، والبقع الحمراء ، والجلد المرتفع ، وانتشار البثور أو الآفات التي يمكن أن تشبه تورم الأصابع حول اليدين أو القدمين ليكون ذلك ممكنًا علامة كورونا.